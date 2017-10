Kæmpegræskar på næsten et halvt ton slår rekord

KØBENHAVN: I 110 dage har landmanden Jørgen Øllegaard Jensen puslet og plejet om sit kæmpegræskar, som har vokset sig så stort, at det lørdag vejer knap et halvt ton.

Og med sine 485,4 kilo har den gigantiske orange frugt sikret den jyske landmand førstepladsen i Danmarksmesterskaberne i Kæmpegræskar 2017, der bliver afviklet i Tivoli i København - en disciplin, hvor flere nordjyder tidligere har gjort sig bemærket med topplaceringer.

Det er en stolt græskardyrker, der kan fejre, at hans store indsats har båret stor frugt.

- Det er dejligt, det er en stor ære. Jeg er meget glad. Alting er sådan set lykkedes for mig.

- Opskriften er min hemmelighed. Men jeg røber gerne, at komøg og masser af flydende gødning har fungeret ganske fint på mit græskar, fortæller han.

I et drivhus i Nørre Nebel ved den jyske vestkyst har Jørgen Øllegaard Jensen sørget ekstra godt for, at det store græskar kunne holde varmen.

Råddenskab er den største fjende, når man har et kæmpegræskar. Så landmanden har taget helt særlige metoder i brug for at indbringe den storslåede høst.

- Vi har brugt børnepudder i begge ender, hvor stilkene går ind, og sat blæser på inde i drivhuset for at være sikker på, at der ikke kommer råd.

- For hvis der kommer lidt råd eller bakterier ind ved stilkene, så er det slut. Så er det et spørgsmål om 14 dage, så kan det pludselig falde sammen, fortæller han.

