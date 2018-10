Kæmpeodder fundet død i vejkanten

REBILD: Det er altid en god ide, at have sine øjne med sig, når man færdes i trafikken.

Det kunne Rebild-guide Birgitte Wilsted Simonsen i sidste uge konstatere, da hun i bil kørte mellem Støvring og Skørping.

Lige før Kirkevej blev hun opmærksom på et påkørt dyr i vejsiden.

- Jeg holdt ind til siden for at tjekke, om dyret var dødt, men også fordi jeg i forbifarten syntes, at dyret lignede en odder, fortæller Birgitte Wilsted Simonsen.

- Odderen forbinder man normalt med vand, og her kørte jeg midt i Rold Skov, så jeg ville da lige være helt sikker på, at min første indskydelse var rigtig, siger hun.

Ved nærmere eftersyn viste det sig ganske rigtigt at være en odder, der lå der i vejsiden.

Selv om fundet i sig selv kan forekomme en smule overraskende midt ude i skoven, er der nok alligevel en god forklaring.

Lindenborg Å løber midt gennem Rold Skov, og en odder kan sagtens under sin søgen efter føde bevæge sig lidt væk fra åen.

På det sted, hvor odderen blev fundet, er der således under en kilometer til åen.

Den døde odder målte 97 cm fra snude til halespids og vejede 5,7 kg.

I første omgang er den blevet frosset ned i en dybfryser, inden den eventuelt senere skal udstoppes eller sendes til yderligere undersøgelse.

På grund af dyrets sjældenhed vil en udstopning dog kræve en dispensation fra Miljøstyrelsen.