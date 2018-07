Kæmpepromille: Spritbilist ramte skilt

AARS: 2.28.

Dét var, hvad promillen viste, da en 57-årig spritbilist fik lov at puste i alkometeret mandag morgen.

Spritbilisten mistede herredømmet over sin bil på Jyllandsgade i Års denne morgen og formåede at ramme ind i et skilt, fremgår det af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Manden kom ikke noget til, men den anden part i færdselsuheldet - nemlig skiltet - blev noget medtaget af uheldet.

Manden blev anholdt, sigtet for at køre bil i påvirket tilstand og blev taget med på stationen, hvor en blodprøve skulle bekræfte den kæmpestore promille.