Kæmpepyton sluger indonesisk kvinde i køkkenhave

En indonesisk kvinde er blevet fundet død i maven på en kæmpe pytonslange på øen Muna i Indonesien, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge indonesisk politi fandt beboere i byen Persiapan Lawela den syv meter lange slange og observerede, at den var opsvulmet.

- Indbyggerne havde mistanke om, at slangen havde slugt ofret, så de dræbte den og bar den ud af haven, siger den lokale politichef Hamka til AFP.

- Slangens mave blev skåret op, og offerets krop blev fundet indeni.

Ofret var den 54-årige kvinde Wa Tiba, der havde været meldt savnet.

Torsdag aften havde omkring 100 lokale indbyggere og bekymrede pårørende søgt efter Wa Tiba, da hun ikke kom hjem fra sin køkkenhave.

Fredag fandt indbyggerne så slangen tæt på, hvor Wa Tiba havde sin køkkenhave.

Den store kvælerslange har tilsyneladende overrumplet Wa Tiba, mens hun arbejdede i haven.

Landsbyens indbyggere fandt slangen omkring 30 meter fra Wa Tibas sandaler og hendes machete.

Pytonen er et af verdens største krybdyr og kendt for at kvæle sit bytte, inden den sluger det.

Ifølge den lokale politichef blev kvinden slugt af slangen med hoved først. Hendes krop var intakt, da hun blev skåret ud af slangen.

Kvindens køkkenhave ligger nær en klippegrund med grotter, som menes at være hjem for mange slanger.

Den pågældende slange på syv meter var usædvanligt stor. Normalt bliver de store slanger op til seks meter. De findes normalt i Indonesien og Filippinerne.

De store pytonslanger angriber sædvanligvis mindre dyr. Forsøg på at angribe og spise mennesker er sjældne.

I marts måned sidste år blev en indonesisk landmand dog også dræbt af en python i Indonesien på øen Sulawesi.

