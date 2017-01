BRØNDERSLEV: Der er lidt for meget røg i køkkenet, når de unge mænd i Brønderslev Asylcenter laver mad. Foreløbig har det kostet Jammerbugt Asylcenter 84.300 kroner, at Falck 15 gange i år har rykket ud til automatiske brandalarmer på Asylcentret på P. N. Jensens Plads i Brønderslev. Prisen pr. udrykning er 5.620 kroner, hvilket er prisen for, at fem-seks brandmænd og en beredskabsinspektør hver gang sætter sig i bilerne.

Onsdag ved 14-tiden var 15. gang, beredskabet rykkede ud med et slukningskøretøj.

- Det er træls, at vi skal betale hver gang, der er en udrykning, men det slipper vi ikke for, siger asylchef Birgitte Guldberg fra Jammerbugt Asylcenter. Det betegnes som fejludkald. Vi har selvfølgelig instrueret asylansøgerne i, hvordan de skal betjene komfurer, når de laver mad. Vi har gjort rigtig meget, for at forebygge alarmer.

- Undersøgelser af anlægget viser, at røg fra madlavningen via emhætter går i udluftningskanalerne, og derved går alarmerne.