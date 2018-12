Kærestepar stjal, røvede og bedragede i Hirtshals-området

Anklageskriftet var tykt, da et kærestepar fra Hirtshals-området var for Retten i Hjørring tirsdag. Parret, en 37-årig mand og en 34-årig kvinde, var tiltalt for i alt 34 punkter.

Parret skulle i perioden fra marts til august have begået flere tyverier og røverier af alkohol og dagligvarer som kosmetik, cola, cigaretter og is.

Den 37-årige mand erkendte at have begået tyveri i flere forskellige butikker i Hjørring og Hirtshals. Blandt andet at stjæle fire øl til en værdi af 50 kroner.

Den 37-årige nægtede skyldig i de grovere anklage om røveri - blandt andet at have revet en mobiltelefon ud af hånden på en mand og truet ham, så manden ikke kunne ringe til politiet.

Parret havde over sommeren udviklet et misbrug af alkohol og stoffer, og det var deres forklaring på, at de manglede finansiering til deres misbrug.

– Parret forklarede, at deres misbrug af alkohol og stoffer var grunden til, at de begik butiksrøveri, fortæller anklager Mathias Andersen.

Deres forbrug bestod af blandt andet hash, heorin og rohypnol-tabletter (red. Et beroligende middel, som er 10 gange så stærkt som valium).

Den 34-årige kvindelige del af røver-parret blev dømt for tyveri, dokumentfalsk og bedrageri. Hun fik to måneders betinget fængsel og to måneders ubetinget. Derudover skal hun også i behandling for sit narko- og alkoholmisbrug.

Den 37-årige mand er dømt for fire butiksrøverier og blev idømt to års fængsel.

Begge ankede dommen på stedet.