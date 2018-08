Kærestepar ville holde varmen med bål - det blev dyrt

FREDERIKSHAVN: Et afbrændingsforbud er et forbud mod at brænde ting af i det fri for eksempel ved at tænde bål - og at det faktisk forholder sig sådan, måtte et ungt kærestepar sande onsdag aften på Palmestranden på den dyre måde.

Her havde de tændt et bål for at holde varmen, da solens stråler ikke længere stod for den del, og det blev anmeldt til politiet af en forbipasserende, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Da politiet dukkede op, forklarede parret, at de mente at have set et skilt på stranden, hvor der stod, at det faktisk var tilladt at tænde bål. Men det skilt findes ikke, og bålet blev slukket og efterfølgende fik den mandlige halvdel af parret - en 29-årig mand fra Nørresundby - en bøde på 5000 kroner for at have overtrådt afbrændingsforbuddet og dermed Beredskabsloven.