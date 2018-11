Kærester opbevarede sølv fra kirkeindbrud

NORDJYLLAND: I løbet af efteråret har flere kirker i Nordjylland været udsat for indbrud, hvor der er blevet stjålet i nogle tilfælde større mængder af værdifuldt inventar.

I forbindelse med et indbrud i Hjallerup Kirke natten til 3. september 2018 blev der således stjålet blandt andet 35 sølvbægre, en dåbskande, en alterkande og kollektpunge med kontanter til en samlet værdi på 235.000 kroner.

Torsdag stod en 28-årig mand anklaget ved Retten i Hjørring for sin meddelagtighed i netop tyveriet i Hjallerup Kirke samt for flere indbrud - blandt andet i Hjallerup Skole 3. september 2018.

- Han fik seks måneders ubetinget fængsel. Han blev dømt for hæleri i forhold til kirkesølvet, men ikke for selve indbruddet i Hjallerup Kirke. To andre personer, som ikke dukkede op til retssagen, sigtes for indbruddet, fortæller anklager Torben Kaufmann fra Nordjyllands Politi.

Foruden dommen for hæleri fik den 28-årige frakendt retten til at køre bil i 10 år, efter han flere gange har kørt bil i narkopåvirket tilstand i frakendelsestiden.

Den 28-årige er ikke dansk statsborger, men har boet i Danmark hele sit liv. Sigtelsen gjorde ikke, at anklagemyndigheden havde fremsat krav om udvisning.

Manden modtog dommen, og blev fortsat varetægtsfængslet.

- Han modtog dommen, men kærede varetægtsfængslingen, fortæller Torben Kaufmann, der i øvrigt er godt tilfreds med dommen.

Den 28-åriges kæreste, en 33-årig kvinde fra Vodskov, blev idømt 30 dages betinget fængsel for hæleri, da hun opbevarede kirkesølvet på sin bopæl.

Anklageren oplyser, at den 33-årige kvinde modtog sin dom.