Kaffebørsen er sat til salg og holder lukket på ubestemt tid

HOBRO: Kaffetørstige handlende kan ikke længere få sig et hvil hos Kaffebørsen i Hobro.

Caféen, der holder til på Adelgade 25, er sat til salg og holder lukket på ubestemt tid.

- Vores bestyrer har sygemeldt sig og valgt at sige op. Derfor har jeg taget den beslutning, at der skal andre hænder til nu, siger Conni Schougaard Madsen.

Kaffebørsen har under skiftende ejere serviceret sultne og tørstige handlende i Hobro på Adelgade 25 siden 2011. Conni Schougaard Madsen overtog caféen i 2015.

Hun stiftede i 2015 selskabet Kaffebørsen Aps og overtog caféen fra sin mand, John Madsen, da hans anpartsselskab Mundskænk Aps gik konkurs.

Conni Schougaard Madsen går efter at sælge alt inventar.

Læs mere i fredagens udgave af NORDJYSKE Stiftstidende.

Handlende i gågaden bliver i øjeblikket mødt med skiltet her i Kaffebørsens ruder. Conni Schougaard Madsen fortæller, at man snart er klar til at beslutte, hvem der skal overtage.