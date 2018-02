Kagemand er blandt kondolencerne til prins Henrik

Onsdag eftermiddag er der et stort opbud af mennesker på Amalienborg Slotsplads, på dagen hvor kongehuset har meddelt, at prins Henrik er død.

En del har lagt lys og blomster på pladsen, og flere sætter sig jævnligt ind i Det Gule Palæ, hvor der kan skrives en kondolence.

Mere atypiske kondolencer har dog også fundet frem til slottet.

Blandt dem er en kagemand med teksten "prins Henrik", der er bragt af Linda og Jimmy Bosse, der ejer Bosses bageri.

- Vi har været så heldige at hilse på prins Henrik og har lavet kage til kongehuset et par gange. I dag har vi været inde og aflevere en kagemand til dronning Margrethe, siger en tydeligt berørt Linda Bosse.

Også blomster og en skriftlig hilsen i kondolencebogen gav parret.

En anden, der har lagt vejen forbi er Frank Madsen, der har brudt sig særlig godt om prins Henrik, som han kalder en "gæv gut".

- Jeg har altid godt kunnet lide prins Henrik. Hans joviale væremåde, hans ærlige og ligefremme fremtoning. Han har altid bare prøvet at være sig selv, og ikke hvem andre ville have, han skulle være, siger han.

Han tror ikke, at prins Henriks udbrud i pressen ville have gået i tidligere tider. Men han har værdsat prinsens ærlige facon.

- Det havde nok ikke gået i 1930'erne. Han har været et frisk pust. Kongehuset er blevet båret frem af ham, siger Frank Madsen, der er med sine børnebørn, der er halvt franske, inde ved Det Gule Palæ.

Også Anne Munk har taget halvt-franske børnebørn med ind på den solbeskinnede slotsplads.

Hun har netop færdiggjort en af prinsens bøger og følt, at hun burde give prinsen en hilsen.

- Jeg har lige læst hans biografi, som han skrev i 1996, med stor glæde, og jeg fandt ud af, at hvor var han dog et spændende menneske, hvis man ikke vidste det i forvejen.

- Så døde han faktisk lige efter, jeg lukkede bogen. Jeg havde lyst til at vise, at han var et spændende menneske, siger hun.

Danskere kan skrive kondolencer til prins Henrik frem til prinsens bisættelse tirsdag 20. februar.

