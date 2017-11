Kakeeto: - Jeg skal hele tiden blive bedre

FODBOLD: Da Robert Kakeeto kom til Danmark for at spille fodbold som 17-årig, var drømmen egentlig bare at få lov til at blive på akademiet og spille lidt mere.

Da han siden blev en del af AaB’s U19-hold begyndte han at drømme om Superligaen, og siden 2015, hvor han startede på klubbens superligahold, har han drømt om en chance for at gøre sig mere gældende.

Den drøm har han levet siden september, hvor fraværet af tre midtbanespillere gav ham chancen for at bevise sig på banen.

- Alle spillere har drømme, og hvis jeg når et level, så vil jeg nå det næste, og man vil have mere. Nu drømmer jeg lidt om at spille i en bedre række, men lige nu gælder det Aalborg, og jeg drømmer om at blive en bedre spiller her, fortæller han.

Selvom de skadede spillere er tilbage, er Kakeeto nemlig ikke færdig med at være en del af startopstillingen, hvis det står til ham selv.

En forlænget kontrakt med superligaholdet giver ham mulighed for at fortsætte sin udvikling.

- Jeg skal hele tiden blive en bedre spiller, og hvis jeg ikke synes, jeg gør det godt nok, så siger jeg til mig selv, at det ikke er godt nok, for jeg skal gøre det bedre og blive en bedre spiller, siger han.

Holdets cheftræner, Morten Wieghorst, kan skrive under på, at Robert Kakeeto har haft succes med sin fremgang.

Han er ikke i tvivl om, at midtbanen er det område på banen, der er bedst besat.

- Han er helt bestemt startopstillingsmateriale. Det har næsten været som at få en ny spiller med i truppen, at han har spillet, som han har gjort, siger han.