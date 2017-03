INDLAND: Hvis en borger skal indkaldes til retten som vidne eller som tiltalt i en straffesag, kan indkaldelsen fra tirsdag i næste uge lande i e-boksen.

Når beskeden i e-boksen bliver åbnet, flyttet eller slettet, får borgeren en besked, og så vil indkaldelsen i e-boksen tælle fuldstændigt lige så tungt som ved den gamle metode.

Det gælder derfor om at holde øje med sin e-boks. For hvis en borger ikke møder i retten uden lovlig grund, kan det medføre en bøde, og i værste fald kan politiet afhente borgeren og placere vedkommende i arresten, indtil der skal vidnes.

Hvis borgeren ikke åbner sin e-post, vil domstolene første ringe til borgeren. Hvis det ikke virker, vil domstolene sende en stævningsmand ud til borgeren under det nye system.

- Vi ved, at mange borgere synes, at det er ubehageligt, når der står en stævningsmand uden for døren.

- Med den forenklede digitale forkyndelse vil færre havne i den situation, siger Charlotte Münter, direktør i Domstolsstyrelsen, til styrelsens hjemmeside.

Tidligere har politiet årligt stået for omkring 21.000 forkyndelser i straffesager, men den opgave er altså nu overtaget af domstolene.

En analyse foretaget af Justitsministeriet, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Kriminalforsorgen viser ifølge e-boks, at overgangen til såkaldte digitale forkyndelser, og det faktum, at domstolene har overtaget opgaven fra politiet, vil kunne spare 25-30 betjente årligt.

E-boksen blev indført i slutningen af 2014, og i november samme år blev alle, der ikke aktivt havde frabedt sig det, automatisk tilmeldt e-boks.

Det har dog ikke været uden problemer, at staten er gået over til digital kommunikation.

Ifølge DR havde 263.420 borgere i sommeren 2015 ikke åbnet deres e-boks overhovedet, siden den blev indført.

/ritzau/