Kammermusikken er tilbage på Bakkegaarden

ARUP:Lyden af øvende ensembler trænger ud fra det ene og det andet lokale på Bakkegaarden.

Unge musikere og fem ældre kolleger fra hele verden har, efter et års coronapause, indlogeret sig på ferie- og konferencecentret ved Vesløs, og de har fundet sammen i de ensembler, som i de kommende to uger skal give koncerter rundt omkring i Thy og andre steder i Nordjylland.

- Efter halvandet år næsten uden mulighed for at spille med andre musikere bliver det skønt igen at skulle møde et levende publikum, siger Annette von Hehn, tysk violinist og sammen med den polsk-finske cellist Alexander Gebert ny i kammermusikfestivalens korps af "professorer".

Annette von Hehn og Alexander Gebert skulle begge have været med sidste år - og det samme er tilfældet for mange af de unge musikere, der fik tilbuddet om at deltage i år i stedet for.

Thy Kammermusikfestival Festivalen starter tirsdag og on sdag med koncerter i Ansgarkirken i Ø. Jølby og Klitmøller Kirke, med koncerter ved to musikere, der også deltog i 2019. Herefter afvikles 14 koncerter fra 20. til 29. august i Thy, på Mors samt i Skive, Viborg, Lemvig og Storvorde. www.thychambermusicfestival.dk VIS MERE

Annette von Hehn kendte bl. a. Daniel Blumenthal, der i mange år har været festivalens klaverlærer - og blev overbevist af ham om, at det var en begivenhed, som det er værd at bruge to sommeruger på.

- Det er en dejlig egn, vi skal spille mange forskellige steder, og det er en fantastisk idé at danne grupper med både de unge og lærerne, siger Annette von Hehn, der i dag er violinprofessor i Köln. Hun stammer imidlertid fra Kiel og har ofte været på ferie i Danmark - og en enkelt gang i Klitmøller.

Manuel De Almeida Ferrer hørte om Thy Kammermusikfestival fra en ven, der deltog for to år siden. Foto: Morten Kyndby Holm

Manuel De Almeida Ferrer, 26-årig portugiser og næsten færdiguddannet som violinist fra konservatoriet i Amsterdam, er i Danmark for første gang.

Fantastisk mulighed for at bygge noget sammen

- Jeg hørte om festivalen fra en ven, der deltog for to år siden. Jeg undersøgte det nærmere, og det så ud som en fantastisk mulighed for spille sammen med andre musikere fra hele verden og bygge noget sammen, siger Manuel De Almeida Ferrer.

Han har blandt andet fået den udfordring at skulle medvirke ved opførelsen af et værk af den danske komponist Anders Brødsgaard, skrevet specielt til festivalen. Værket bliver uropført 20. august i Tømmerby Kirke.