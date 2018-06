Kamp mod flammerne: Voldsom brand i affaldsoplag

RÆRUP: Et større affaldsoplag på Reno Nord ved Rærup brød torsdag eftermiddag i brand.

Alarmen lød hos Nordjyllands Beredskab klokken 14.46, og branden nåede at bide sig godt fast og sprede sig til yderligere et oplag, inden Nordjyllands Beredskab fik kontrol med branden.

Der blev straks sendt flere fulde udrykningstog til branden, så hele fem køretøjer - tre tankvogne og to sprøjter - og 13 brandmænd her ved godt 16-tiden fortsat sat ind for at bekæmpe ilden.

De store affaldsoplag er rammet ind af store betonmure, men alligevel lykkedes det altså ilden at springe fra det ene af oplagene til et andet.

Foto: Jan Pedersen

Nordjyllands Beredskab i Aalborg Kommune har bedt Beredskabsstyrelsen om at assistere med tankvogne.

- Vores indsats går på at forhindre branden i at sprede sig til et tredje oplag her i Rærup. Desværre er vi ramt af, at nogle pumper, som ellers er blevet tjekket for kort tid siden, er sat ud, og det betyder, at vi ikke har en sikker vandforsyning. Og så længe vi ikke har en sikker vandforsyning, men må ty til tankvogne, så går det langsomt med slukningen, erkender indsatsleder Bent Tindahl Pedersen.

Foto: Jan Pedersen

Han har rekvireret assistance fra Beredskabsstyrelsen i Thisted.

- De kan lægge vandslanger ud over længere afstande, og vi strategien er at lægge slanger ud i Limfjorden og etablere pumper, der kan sørge for en stabil vandforsyning, så vi kan komme til at bekæmpe ilden i affaldsoplagene. Og med slanger og pumper i Limfjorden løber vi næppe tør for vand, lyder det tørt fra indsatslederen.

Fra vagtcentralen i Aalborg lyder beskeden, at der ikke er tale om farlig røg fra branden. Der er således ikke en Beredskabsmeddelelse på vej, lyder det.

Der forlyder foreløbig intet om brandårsagen, og ingen er kommet noget til ved branden.

Foto: Jan Pedersen