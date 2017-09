Kamp om Fjordbyen

AALBORG: Debatten om 121 små huse lige vest for Aalborgs skudehavn raser igen, og fronterne er trukket hårdt op.

Fjordbyen er et sted, hvor man ikke bekymrer sig om kloakering, brandsikkerhed, byggelove og andre almengyldige regler. Det er også en lille, charmerende perle, der rummer nogle typer, der har svært ved at finde sig til rette "ude i samfundet". Eller som bare er dødtrætte af, at alting skal være så fisefornemt og strømlinet.

