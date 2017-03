VESTHIMMERLAND: Onsdag slår Vesthimmerlands Kommune en ny kampagne i gang, der skal fortæller om de rammer som børn og børnefamilier har i kommunen. Og Vesthimmerland har et godt budskab at få ud - som en af få kommuner i landet har man nemlig valgt at prioritere 0-5 års området med ekstra midler i 2017-budgettet.

Fem mio. kroner går til længere åbningstider, endnu bedre faciliteter, øget faglighed og flere hænder til børnene.

- Vi prioriterer rammerne for børnefamilier i Vesthimmerland, for børn er kommunens fremtid. Derfor opprioriterede vi i vores 2017-budget 0-5 års området med penge til længere åbningstider, endnu bedre faciliteter og flere hænder til vores børn. Hertil er arbejdsmarkedet også blevet mere fleksibelt, hvor flere virksomheder har bl.a. tre-holds-skift. Den udvikling skal vi tage højde for og indrette vores institutioner efter i den udstrækning, det er muligt, siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Knud Kristensen i en pressemeddelelse, som kommunen har sendt ud forud for offentliggørelsen af blandt andet en video på facebook, der skal gøre opmærksom på mulighederne.

Budskabet sendes ud med logoet: "Vesthimmerland - Vores Hjemmebane - Dine Børn" - blandt andet via en streamer, der kan sættes i bagruden på bilen.

Derud over kommunen naturligvis gerne, at man dele videoen på de sociale medier.

"Vores Hjemmebane - Dine Børn" kampagnen vil være synlig i hele 2017.