Kampen mod storbrand fortsætter: Se billederne her

DOKKEDAL: Op mod 40 brandfolk fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg Kommune og mandskab fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted er torsdag morgen fortsat i gang med slukningen efter en omfattende markbrand ved Kystvejen mellem Dokkedal og Øster Hurup.

- Vi har styr på branden på den måde, at den ikke spreder sig ud ad. Nu holder vi øje med og bekæmper branden nedad, forklarer indsatsleder René Kærup fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg Kommune.

Branden, der startede ved 14.30-tiden i går eftermiddags, har raseret et område på 40-50 hektar.

Det brandfolkene frygter er, at branden ligger og ulmer ned ad i jorden i den mosebund med blandt andet masser af spagnumlignende jord, som er på arealet.

- Derfor har vi haft en drone oppe at flyve over området. Den kan måle, hvor det er rigtig varmt, forklarer indsatslederen.

Så der sørger brandfolkene så for at være klar med masser af vand til at bekæmpe eventuel ild og forebygge at det overhovedet blusser op.

René Kærup har intet bud på, hvornår slukningsarbejdet er overstået - netop fordi branden kan brede sig ned i den spagnumfyldte mosejord.

Ingen mennesker er kommet noget til ved branden, men en mejetærsker står udbrændt på en af markerne i området.

Foto: Jan Pedersen