Kamphund angriber og dræber dreng i Sverige

SVERIGE: En 15-årig dreng i Midtsverige er død efter at være angrebet af en stor hund, der bed ham i halsen. Hundens ejer er mistænkt for at være skyld i drengens død.

Hunden, der er af racen amerikansk bulldog, gik fredag til angreb på drengen i kommunen Ljusnaberg. Han døde på stedet.

Da politiet nåede frem, blev hunden øjeblikkeligt aflivet.

Politi: En tragedie

- Det er en tragedie, meget trist og unødvendigt, siger lederen af politiets efterforskning, Anders Wahlberg.

Politiet er meget tilbageholdende med oplysninger om, hvad der skete. Men angrebet fandt sted foran en bolig.

Der er ikke tale om, at hunden har slidt sig ud af sin snor og er hoppet på drengen.

Det er en hunderace, som svensk politi er godt bekendt med.

Den 15-åriges forældre er underrettet om, hvad der skete, og hundens ejer, en 60-årig kvinde, efterforskes for at være skyld i en andens død ved ikke at holde øje med sin hund.

Men det har endnu ikke været muligt at afhøre hende, for hun har det for dårligt, siger Wahlberg.

Farlig hunderace

Hunderacen amerikansk bulldog anses i Danmark for at være en farlig hund. Det er en såkaldt kamphund, der har været forbudt herhjemme siden 2010.

I Sverige er der skrappe regler om, hvordan man skal håndtere sin hund. Der er ingen undtagelser.

Det er ejeren, som er ansvarlig for, hvad hunden foretager sig, siger Tommy Lindh, der er pressemedarbejder i det svenske politi.

Svensk tv (SVT) skriver, at hunden angiveligt angreb to personer.

Men der er næppe tale om, at kvinden har brugt sin kamphund som angrebsvåben.

- Det er uklart, hvad der er sket, men den information, jeg har, tyder på, at det drejer sig om en ulykke, og ikke at man har anvendt hunden som et våben, siger Lindh til SVT.

