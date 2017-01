Nordjysk ejendomsinvestor tilstår svindel for millioner

Udover adskillige patruljevogne, og et har hundepatruljer var også en ambulance tilkaldt. Men den kunne køre hjem igen med uforrettet sag.

Manden nægtede fortsat at komme ud, og politiet bad derfor borgere fra Gandrup, der fulgte aktionen, om at holde sig på afstand.

Manden var ikke til sinds at lade politiet komme ind, og derfor forsøgte politiet med en megafon at kalde mande ud.

Det viste sig dog, at den 27-årige ikke havde et våben, og han blev anholdt helt uden dramatik, da politiet var kommet ind i huset.

En patrulje var på en adresse i Gandrup omkring middagstid i forbindelse med en politisag, hvor den 27-årige skulle afhøres. Politiet fik dog en melding om, at manden muligvis lå inde med et våben.

