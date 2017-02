BILER: Efterhånden som en bil ikke bare en fire hjul, et rat og en motor boltet på et chassis, men snarere en ganske kraftig internetforbundet computer, der også kan køre, begynder nogle forhold for et brugtbilkøb at gøre sig gældende, som mange nok ikke tænker så meget over.

Hvis din nye brugte bil for eksempel i et eller andet omfang kan fjernstyres ved hjælp af en app fra telefonen, så kan det nemlig meget vel være, at alle hidtidige ejere af bilen stadig kan fjernstyre den - og for den sags skyld se på deres telefon, hvor bilen er og har været. Det skriver CNN, der har snakket med Charles Henderson fra IBM, der for adskillige år siden solgte en bil, som han stadig kan følge på sin telefon via en app.

- Bilen er virkelig smart, men den er ikke smart nok til at vide, hvem dens ejer er, så den er ikke smart nok til at vide, at den er blevet solgt videre, siger Henderson til CNN.

- Der er ingen information i instrumentbrættet om, at "disse personer har adgang til bilen".

Historien melder ikke noget om, hvilken bil, der er tale om, men Henderson siger, at han har testet smarte biler fra fire store bilfabrikanter, og problemet er hos dem alle.

Han fortæller til CNN, at han fjernede alle sine personlige oplysninger fra tjenesterne i bilens computer, inden han solgte den videre - ikke desto mindre kan han stadig kontrollere den fra den app, der hører til bilen, og som han har installeret på sin telefon.

Ikke en gang en komplet gendannelse til fabriksindstillinger, som da bilen var ny, fjernede adgangen for de gamle apps, siger Henderson. Man er nødt til at køre ind til et værksted, der har de rette softwareværktøjer, for at få det gjort. Når der ikke eksisterer en mulighed for at fjerne bestemte telefoners adgang til en bil, så er det dels fordi den mulighed ville kunne misbruges af lånere af bilen (i USA fx de tjenere, der kører biler på plads på hotellernes parkeringspladser) til at låse den retmæssige ejer ude.

Henderson foreslår dog, at den mulighed bliver indført med en eller anden form for autentifikation tilsat, fx en pinkode der skal tastes, før man kan fjerne en telefon fra listen over devices, der har adgang.

Problemet vil i øvrigt få stadigt større udbredelse i fremtiden, efterhånden som flere og flere indretter sig med Smarte hjem; hvis du køber et hus, hvor stort set alting kan fjernstyres fra nettet via en app, hvordan sikrer du dig så, at den gamle ejer effektivt er smidt ud af systemet, når det ikke længere er nok bare at skifte låsecylinderen?