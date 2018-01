Kan du vaske servicet rent i hånden?

København. Hvis dit service ser rent ud og ikke er fedtet, bør du ikke frygte, at det ikke er rent. Heller ikke hvis du blot har vasket det i hånden.



Jens Kirk Andersen er seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet, og han forklarer, at hvis du har vasket fedtfilmen af dit service, så er antallet af bakterier, der er tilbage, et minimum.

- En tallerken er selvfølgelig aldrig steril, men det behøver den heller ikke være, siger han.

Der skal nemlig en vis mængde bakterier til, før vi bliver syge af at spise af vores tallerkener. Derudover skal de bakterier også vokse, før de er mange nok til at gøre os syge.

- Bakterierne sidder i madresterne. Så hvis man har fået fedt- og proteinrester af, er der ikke noget for bakterierne at formere sig i, siger Jens Kirk Andersen fra DTU Fødevareinstituttet.

En britisk undersøgelse fra 2002 undersøgte faktisk, hvorvidt der stadig var bakterier som salmonella eller e-coli på service efter en almindelig håndopvask.

Denne undersøgelse konkluderede, at hvis du blot skruer lidt op for varmen på dit opvaskevand, så kan du mindske antallet af bakterier markant.

Ifølge Bolius' rengøringsekspert og indehaver af hjemmesiden Fru Grøn, Anne Grete Rasmussen, bør vi vaske vores service i vand, der er cirka 48 til 50 grader varmt.

- Det skal ikke gøre ondt at vaske op, men det skal være varmt. Smudsen på servicen bliver bedre opløst af det varme vand, siger hun.

Det er dog hverken vandets temperatur eller opvaskemidlet, der hver for sig gør servicen ren. Det er, når de to ting samarbejder, at servicen bliver ren.

Anne Grete Rasmussen anbefaler derudover, at du bruger en specifik rækkefølge, når du vasker op i hånden. Først skal det være dine glas, så dit bestik, dine tallerkener, og til sidst skal gryder og lignende vaskes op. På den måde bliver de ting, du skal have i munden, vasket op i det reneste vand.

Hvorvidt du skal bruge en balje eller ej, afhænger af hvor stor opvasken er. Hvis det er et par tallerkener og lidt bestik, er der ingen grund til at fylde en balje med vand. Det er en subjektiv vurdering fra gang til gang, af hvor du bruger mindst vand.

- Jeg vil ikke først starte med at vaske op, når baljen er fyldt. Start med at lægge glas i bunden af baljen, når vandet løber, siger Anne Grete Rasmussen fra Bolius.

Ifølge Anne Grete Rasmussen er der ingen tegn på, at det skulle være giftigt, hvis der sidder en anelse sæberester på din service, inden du sætter det på stativet til tørre.

Og du kan med fordel investere i et ordentligt stativ. Ikke nok med at du på den måde slipper for at skulle tørre det af, så mindsker du faktisk også risikoen for bakterier på servicen.

Den førnævnte britiske undersøgelse viste nemlig, at hvis du tørrer dit service af, bliver bakterierne ofte overført til servicet fra viskestykkerne. Dette sker ikke, hvis du sætter det på et stativ.

- Du slipper også for at vaske dine viskestykker så ofte. Fugtige viskestykker er nemlig bakteriebomber, hvis du ikke skifter dem ud dagligt, siger Anne Grete Rasmussen.



Fakta: Børste eller svamp?

- Du bestemmer selv, om du vil bruge svamp eller børste, så længe du sørger for, at de tørrer ordentligt mellem hver brug.

- Det er når, de er fugtige, at der vokser bakterier i svampen eller på børsten.

- Svampen skal du vride hårdt og stille på højkant, hvis du ikke kan hænge den til tørre.

- Børsten skal du stille med hårene opad, så tørrer den hurtigere.

Kilde: Anne Grete Rasmussen.

/ritzau fokus/