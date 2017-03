HJØRRING: I weekenden afvikler B75 DM i bordtennis i Park Vendia Hallen i Hjørring.

- Folk frygtede, at der ville blive færre tilmeldinger i år til DM i bordtennis, fordi stævnet for første gang i 75 år bliver afholdt i den nordlige del af Danmark. Men tallene viser, at der i år faktisk er flere tilmeldinger end de sidste fire år på trods af beliggenheden, oplyser B75 i en pressemeddelelse.

I 2013 var der 114 tilmeldinger, i 2014 122 tilmeldinger, i 2015 119 tilmeldinger, i 2016 121 tilmeldinger og i 2017 er det blevet til 126 tilmeldinger.

- Dette er vi selvfølgelig meget glade for, da det viser at store stævner ikke kun kan fungere i centrale byer og folk er villige til at rejse, lyder det fra klubben.

Til stævnet vil Park Vendia Hallen blive udsmykket med flag, blomster og information omkring de bedste danske spillere.

Der vil blive færre og færre borde i hallen efterhånden som finalerne nærmer sig. Til de afgørende finaler vil der kun være et bord der spilles på i midten af hallen, hvor publikum kan rykke tættere på for at føle de intense øjeblikke, når hver serve og mindste fejl tæller.tn