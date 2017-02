AALBORG: En kanariefugl kom på afveje onsdag eftermiddag, hvor den ved 14-tiden flaksede ind i kantinen hos HTH køkken på Stenbukken i City Syd.

Kanariefuglen, der beskrives som gul-orange, virker ifølge personalet tam, men var alligevel en smule rådvild, da den kom indenfor.

Det samme gjaldt i øvrigt, den overraskede kantinemedarbejder, der fik lukket fuglen ind.

- Jeg blev godt nok noget forbløffet, da den fløj henover hovedet på mig, siger Christina Kaiser, kantinemedarbejder hos HTH.

En nærliggende tanke var selvfølgelig, at fuglen var undsluppet fra den nærliggende dyreforretning, men det viste sig, at de ikke sælger levende dyr.

- Heldigvis var de så søde at komme forbi med et bur og et net, og nu har vi fået indfanget fuglen, siger Christina Kaiser.

Fuglen er med andre ord i trygge rammer, men Christina Kaiser vil selvfølgelig gerne i kontakt med den person, der savner sin fugl.

- Man skal være velkommen til at ringe herned, eller komme forbi i åbningstiden, hvis man savner sin kanariefugl, siger hun.

- Den får selvfølgelig lov til at blive natten over, hvis det ikke lykkes i dag. Det er jo ikke lige vejr for den slags fugle i øjeblikket.

Fuglens ejermand er velkommen til at ringe til Christina Kaiser på 42757400.