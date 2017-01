AALBORG: "Under al kritik, smagløst, arrogant betjening, urimelig lang ventetid, uprofessionelt, amatøragtigt og klamt". Takeaway-restauranten Chicago Roasthouse i Aalborg er i øjeblikket udsat for en veritable shitstorm på anmeldersiden Trust Pilot, og meget tyder på, at der er noget om snakken.

Ifølge kunderne havde restauranten nemlig utrolig svært ved at lange de nytårsmenuer, de have forudbestilt, over disken, så flere kom til at vente i 2 - 3 timer på mad, som de bagefter var meget skuffede over.

- Det var helt til grin. Vi havde bestilt omkring halvanden uge i forvejen, men da jeg kom der ud klokken 18.30, var der kø helt ud på p-pladsen, fortæller Kim Zebitz.

To en halv times ventetid

Han endte med at vente mellem to en halv og tre timer på at få udlevet de otte nytårsmenuer, han havde bestilt. Og det var han bestemt ikke ene om. På Trust Pilot kan man blandt andet læse om familier og selskaber, som valgte at spise pizza eller hotdogs i stedet for maden fra Chicago Roasthouse, som ikke bare var forsinket - den var også al for sparsom og smagte dårligt.

- Jeg synes, det her lugter langt væk af, at der sidder nogen, som har taget alt for mange ordrer ind. Så for dem handler det åbenbart kun om penge, siger Kim Zebitz.

Langvarig affære

Han oplevede det som om, maden ikke var forberedt - men blev lavet på stedet, og det gjorde det naturligvis til en meget langvarig affære.

- Jeg vil ikke sige, at det ødelagde hele vores nytårsaften. Men maden er jo en stor del af det, og havde vi vidst, at vi skulle vente så længe, kunne vi sagtens have nået at lave en to - tre stege selv. Men når man vælger at få maden udefra, er det jo fordi det gerne skal være lidt nemt og lækkert, siger han.

Roasthouse beklager

Direktør for Chicago Roasthouse Danmark, Leif Rousing, som beklager begivenhedernes gang.

- For det første, så er det er vores fejl, fordi vi har taget for mange ordrer ind. Vi forsøgte ganske vist at sprede bestillingerne, så de første skulle hentes mellem klokken 14 og 16. Men der var desværre mange, som ikke dukkede op som aftalt, og derfor blev der alt for lange køer senere på dagen, forklarer han.

Ventetiden skabte en ubehagelig stemning, som kulminerede, da en mand trængte ind af bagdøren og forlangte at få sin mad her og nu. For han var både højlydt og truende, og det gjorde to af de unge piger, der var på arbejde, så forskrækkede, at de begyndte at græde og måtte sendes ud for at få en smøg og falde til ro.

- Og herefter gik det hele fuldstændigt i ged, fortæller Leif Rousing.

Tumult og flaskekast

Ifølge Leif Rousing blev der også kastet flasker over hegnet til restaurantens baggård, og det skaber så megen tumult, at der tabes fade og anden mad, så personalet må i gang med at lave nyt fra bunden.

- Det er bestemt en situation, vi er meget kede af. For de kunder, der kom til senere, kunne jo ikke gøre for, at andre kom så sent, at det hele blev forsinket, forklarer han.

I modsætning til andre restauranter, som leverer mad ud af huset, pakker Chicago Roasthouse først de varme ting, når kunderne kommer for at hente maden. Og det skabte også en flaskehals.

- Men maden var altså forberedt til alle, understeger Leif Rousing.

Kompensation på vej

Han mener, det var svært at forudse, at det hele ville udvikle sig så kaotisk, så set i bakspejlet kan han godt fortryde, at virksomheden ikke har en klar politik for den slags tilfælde.

- Det her er absolut ikke godt - hverken for vores brand eller troværdighed. For det rammer også vores andre restauranter, selvom de klarede sig godt nytårsaften, siger Leif Rousing.

Han opfordrer de utilfredse kunder fra Aalborg til at sende ham en mail. Så skal de nok få kompensation for de nytårsmiddage, der gik i vasken.

- Og så skal vi have revideret vores system, så vi ikke tager så mange ordrer ind en anden gang, forsikrer han.