Kapitalfond vil købe Nets

FINANS: Kapitalfonden Hellmann & Friedman har lagt et købstilbud på Nets, firmaet bag blandt andet dankort. Tilbuddet lyder på 165 kroner per aktie, hvilket værdisætter Nets til 33,1 milliard kroner.

Der har længe været rygter om, at en kapitalfond stod på spring. Tidligere i år bekræftede Nets, at der var en købsinteresse i selskabet.

- Vi mener, at tilbuddet er attraktivt for Nets aktionærer.

- Vi mener, at Hellmann & Friedman er en ansvarlig, vækstorienteret ejer, der vil tage en langsigtet, strategisk tilgang til udviklingen af Nets, skriver bestyrelsesformand i Nets Inge Hansen i meddelelsen.

Aktionærer i Nets - svarende til 46 procent af aktierne har allerede accepteret tilbuddet.

Nets blev børsnoteret i september sidste år med en markedsværdi på 30 milliarder kroner. Børsnoteringen blev dog en fuser, og værdien har ligget nogenlunde stabilt siden da.

For nuværende er små 40 procent af aktierne i Nets ejet af holdingselskabet AB Toscana Investment, der er baseret i Luxemburg, og kontrolleret af kapitalfondene Advent og Bain.

Verdens største kapitalforvalter, BlackRock, sidder på 7,3 procent, mens 52,8 procent er på børsen.

Købstilbuddet er officielt lagt af et nystartet selskab - kaldet Evergood 5 AS, der ud over Hellmann & Friedman også inkluderer finske Sampo og singaporeanske GIC.

Nets håndterer betalinger og betalingsløsninger i Norden. Selskabet har på det danske marked fået hård konkurrence fra blandt andet MobilePay.

I internationale medier har der dog længe været spekulationer om, at en køber stod på spring.

Det danske og nordiske marked er nogle af de markedet i verden, der er længst fremme, når det gælder nye betalingsløsninger og ikke mindst kunders vilje til at bruge dem.

Nets børsnotering blev kritiseret for at have forgyldt ledelsen. Alene administrerende direktør Bo Nilsson står til at tjene mere end en halv milliarder kroner på børsnoteringen.

/ritzau/