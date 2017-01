PARIS: Ganske som ventet hæv Danmarks håndboldherrer sejren hjem i lørdagens VM-kamp mod Egypten, der ikke havde hverken troen eller redskaberne til at matche et i perioder godt spillende dansk hold.

Kampen kom dog til at bære præg af, at der skulle fordeles ressourcer og spilletid til nogle af de dem, som uden tvivl bliver vigtige for Danmark senere i slutrunden. Kasper Søndergaard og Michael Damgaard sled i det. Det samme gjorde Lasse Andersson, men det kan vise sig at være en god investering, til når vi møder hold med en mere europæisk spillestil.

Her er min karakterbog for kampen:

Lasse Svan - 6

Han kunne sagtens have været med på top-3 efter kampen mod Argentina. Lørdag efterlod han ingen tvivl om hverken niveau og karakter. Det blev til seks mål på syv forsøg alene i første halvleg og en lækker frispilning på tværs af feltet. Stabilitet har længe været et varemærke som fløjen har haft syet ind i spilletrøjen. Det viste han også mod Egypten.

Mikkel Hansen - 5

Var i den grad dirigent og fodremaskine - snarere end målkonge. Mikkel Hansen mestrre som kun meget få begge dele på allerøverste niveau. Det er med fagbriller en nydelse at følge ham på banen - specielt når man er så tæt på banen, at man kan afkode mimik og fagter. Fik jeg nævnt at håndbold ses bedst live?

Casper U. Mortensen - 5

Det blev til de første 30 minutter for venstrefløjens vedkommende, og der vidste han stor træfsikkerhed på de chancer, han fik. Fem mål på seks forsøg var nok til at få fri fra arbejde denne aften - ganske som i åbningskampen. Hans afløser fulgte i øvrigt bare i samme fodspor. Det vidner om høj klasse på positionen.

Dagens skuffelse

Michael Damgaard - 3

Allerede efter 19 minutter fik han vinket fra landstræneren - "du er på". Men der er noget i Michael Damgaards spil, som ikke helt hænger sammen. Skuddet eksekveres ikke med samme tro som tidligere set. Det virker som om, han tænker for meget over sine aktioner, og jeg ved godt, at nogle vil mene det modsatte, men han virker anspændt og søgende. Resultatet var fejl og dårlige beslutninger. Michael Damgaards styrke ligger netop i det uforudsigelige og det risikobetonede spil. Måske er hans kvaliteter bare bedre at bringe i spil mod modstandere, der er knap så bevægelige og let til bens.

Landstræneren

Gudmundur Gudmundsson - 4

Opgaven blev løst, og Danmark fik de to point. Det virker fremadrettet som en god strategi at bringe alle spillere ind i turneringen, så der er flest mulige ressourcer at trække på, når vi kommer til knockout kampene. Jeg savnede dog, at han tidligere i kampen gik ind og hjalp spillerne med at finde løsninger - eller i det mindst strammede op omkring kvaliteten af det, der foregik på banen. At kampen blev rodet og uskøn falder også lidt tilbage på landstræneren.

0 = tag dig sammen

1 = dårlig

2 = under middel

3 = middel

4 = over middel

5 = glimrende

6 = verdensklasse