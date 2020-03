Karantæneråd: - Alt foregår meget hurtigt, når det sker, så tænk situationen igennem på forhånd

Tænk allerede nu over, hvad du vil gøre, hvis du bliver sendt i Corona-karantæne. Sådan lyder rådet fra journalist Tor Bagger, der siden torsdag 27. februar har siddet i isolation i en lånt lejlighed på grund af risiko for Corona-smitte.

- Hvis du bliver sendt i karantæne, sker tingene nemlig lige pludseligt og meget hurtigt. Det er faktisk en smule stressende, siger Tor Bagger, der blev sendt i isolation, fordi han havde været i kontakt med en kollega, der var den første Corona-smittede dansker.

14 dage er længe uventet at blive adskilt fra sin familie og hverdag, så det kan være en god idé på forhånd at gøre sig tanker om, hvad tiden kan bruges på. Så har du et projekt, der har ligget og ventet, nogle billeder, der skal sorteres, eller måske en fødselsdagstale, du skal have nørklet på plads, kunne det være en mulighed, lyder rådet fra Tor Bagger.

- Det er vigtigt at have noget, der kan holde dig frisk i hovedet, siger han.

Uvant afhængighed af andre

Tor Bagger har oplevet en afhængighed af andre, han slet ikke har været vant til.

- Det er helt simple ting, som at der er nogen, der kan tage mine skraldeposer ned til containeren oppe fra den lejlighed jeg bor i, siger han.

Samtidig har det varmet, at andre har tænkt på ham og overrasket med en pose ved hovedøren med chips og lidt øl, fortæller Tor Bagger.

Men han understreger, at det ikke blot er den karantæneramte, der kan have brug for lidt hjælp. De pårørende har mindst lige så meget brug for andre.

- De er mere pressede, end de plejer, når der pludselig mangler et sæt hænder i hverdagen, og så kan det være dejligt, hvis andre træder til med lidt praktisk hjælp, siger han.

Det kunne være at kigge forbi med en gryderet eller tilbud om at lufte hunden.

En nabo sagde for eksempel til Tor Baggers kone, at hun ikke skulle bekymre sig om vasketøj. Naboen havde booket en tid i vaskehuset og tilbød at tage sig af vasken.

- Det hele bliver meget nemmere at overskue, hvis man får lidt praktisk hjælp, siger han.

Tor Baggers oplevelse er i øvrigt , det kan være bedre med konkrete tilbud om hjælp, frem for at sige, at de bare kan ringe.

- Dem derhjemme har alt muligt i deres hoveder, og så kan det være svært. Konkrete tjenester kan være bedre. lyder det fra den karantæneramte journalist.