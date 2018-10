Karen Brødsgaard efter historisk sejr: Det var en kæmpe forløsning

HÅNDBOLD: Onsdag aften blev historisk for EH Aalborg, som for første gang nogensinde vandt en kamp i den bedste række, da Ajax blev besejret med hele 32-22 på udebane.

- Det var fantastisk. En kæmpe forløsning for os alle. Det var fedt at se, at vi kunne brænde så stor en holdpræstation af. Alle steppede virkelig op, lød det efter kampen fra træner Karen Brødsgaard.

Hun mener, at hendes hold var godt forberedt på opgaven.

- Ajax spillede, som vi havde forventet fra kampens start. Vi læste dem virkelig godt, og det var en fornøjelse af se.

I starten af anden halvleg begyndte Ajax dog at æde af det nordjyske forspring.

- De prøvede nogle taktiske ting af, som overraskede os lidt. Men så formåede vi at tage et skrift tilbage, samle os og så ellers køre en sikker sejr hjem, sagde hun.

- Jeg synes, vi har spillet flere gode kampe, men desværre ikke fået point før i dag. Men vi har lært af nederlagene, at vi ikke skal gå i panik, når vi rammer en dårlig periode. Så holdet er vokset.

- Vi er glade for de to point, og i aften (onsdag) vil vi juble. Men i morgen indleder vi forberedelserne frem mod den næste kamp mod Skanderborg, sagde Karen Brødsgaard.

Playmaker Laura Damgaard var den helt store oplevelse i EH Aalborgs første ligasejr med hele 11 mål, heraf fem på straffekast.

Også målvogter Emma Friberg storspillede med en redningsprocent på 43.

Resultatet betyder, at de to hold bytter plads i bunden af rækken, således at Ajax København nu indtager jumbopladsen.