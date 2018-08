Karriere på hesteryg

HURUP: Sydthy Rideklub har fået en berider, og det kan mærkes. Martin Korsbæk tiltrådte 1. august, og allerede nu oplever klubben effekterne.

- Vi kan allerede mærke en større efterspørgsel på enetimer. Der er kommet flere heste i arbejde og generelt mere rideundervisning, siger Tina Aakerblad fra Sydthy Rideklub, som er gået ned i tid efter ansættelsen af Martin Korsbæk, men stadig fungerer som chef for elevskolen og det administrative i rideklubben.

Den 27-årige Martin Korsbæk bestod i juni måned sin beridereksamen efter to år i lære hos Per Skjærbæk på Pries Stutteri i Nykøbing Mors. Inden de to afsluttende år til berideruddannelsen var han i sin indledende del af uddannelsen tre år i Ikast og et enkelt i Lemvig.

Højt niveau

Martin Korsbæk skal stå for undervisning til klubbens opstaldede ryttere og tilbyde enetimer i dressur for både medlemmer og andre interesserede. Han lægger vægt på samarbejdet mellem hest og rytter.

- Det er vigtigt for mig, at hest og rytter forstår budskadet og flytter sig sammen. Hestene skal afspejle det, som rytteren beder om, siger Martin Korsbæk, som har uddannet flere heste til spring og dressur på højt niveau.

Som den eneste klubansatte berider i Thy håber de i Sydthy Rideklub på, at Martin Korsbæk bliver et stort trækplaster for klubben. Han er et kvalitetsstempel, som skal være med til at gøre klubben til den førende i området.

- Med Martin kan vi nå et højere niveau. Der er mere prestige med ham på holdet. Det giver nogle ekstra tilbud, og vi kan nå meget bredere, siger Tina Aakerblad, som kommer til at have et tæt samarbejde med Martin Korsbæk hvor hun vil komme til overlevere sine elever til den nye berider, som skal stå for den fortsatte udvikling.