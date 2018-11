Karsten Lauritzen får næse for at tale usandt i Folketinget

KØBENHAVN: Et flertal i Folketinget har besluttet at udtale kritik af skatteminister Karsten Lauritzen (V) og give ham en såkaldt næse.

Det skyldes forkerte oplysninger, som skatteministeren gav til Folketingets Skatteudvalg på et samråd i september.

Her hævdede ministeren, at Skatteministeriet ikke var blevet rykket af Undersøgelseskommissionen om Skat i forbindelse med udleveringen af det materiale, som kommissionen skal undersøge.

Men det var forkert, og derfor får han nu en mindre næse, skriver DR Nyheder.

Næsen gives formelt til Karsten Lauritzen på et møde i Folketingets Udvalg for Forretningsorden i næste uge. Allerede nu er der dog et flertal bag kritikken af skatteministeren.

Det er regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, som sammen med Socialdemokratiet, Enhedslisten og De Radikale sikrer flertallet for kritikken af skatteministeren.

En politisk næse er rent formelt en beretning, hvor et flertal i Folketinget udtrykker kritik, som varierer i størrelsesorden.

Skatteminister Karsten Lauritzen beklagede allerede tidligere på måneden. Til Folketinget har han oplyst, at Skatteministeriet ikke var blevet rykket af Undersøgelseskommissionen om Skat for at udlevere materiale.

- Det er jeg ked af, og det vil jeg gerne undskylde for, lød det fra Karsten Lauritzen.

Han har understreget, at han ikke var bevist om, at hans ministerium var blevet rykket. Den forklaring accepterer Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, men de finder det nødvendigt at udtale kritik.

Et bredt flertal i Folketinget foreslog sidste år regeringen at nedsætte en undersøgelseskommission, som skal kulegrave de seneste års skandalesager i Skat.

