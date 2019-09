Karsten Lauritzen peger på Støjberg som næstformand

KØBENHAVN: Den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen mener, at Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg bør blive henholdsvis formand og næstformand for Venstre.

Det siger han til Politiken.

- At næstformanden skal hedde Inger Støjberg, handler om at kunne lave et godt team, siger Karsten Lauritzen i et interview i Politiken.

Karsten Lauritzen blev ved den nylige konstituering udnævnt til forsvarsordfører. Han siger dog i interviewet med Politiken, at han gerne vil være gruppeformand for folketingsgruppen.

Det er dog en opgave for den kommende ledelse at fordele den post, understreger han.

Ifølge Politiken var Karsten Lauritzen en prominent støtte af Kristian Jensen, der i weekenden annoncerede, at han stopper som næstformand. Det er også Kristian Jensen, der er gruppeformand.

Karsten Lauritzen ønsker ikke at uddybe over for Ritzau.

Både Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg har afvist at give en kommentar til Politiken.

I weekenden trak Lars Løkke Rasmussen sig som formand for Venstre, og Kristian Jensen annoncerede, at han stopper som næstformand. Derfor skal partiet i gang med at finde en ny ledelse.

En lang række folketingsmedlemmer, borgmestre og andre fremtrædende Venstre-folk har peget på Jakob Ellemann-Jensen som formand for partiet.

Politiske kommentatorer såsom Hans Engell har kaldt det "usandsynligt", at andre kandidater skulle melde sig.

Og med Lauritzens støtte til Støjberg aner han også, at kabalen om næstformandsposten er gået op.

- For mig ser det ud til, at den kommende Venstre-ledelse er stort set klappet af internt, siger han.

- De forskellige hovedaktører melder sig nu på skift og støtter hinanden eller meddeler, at de ikke er kandidater til bestemte poster.

Men en gruppe af prominente Venstre-folk har peget på, at tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg bør blive næstformand.

Gruppen inkluderer både formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, og den tidligere sundhedsminister og nuværende næstformand for folketingsgruppen, Sophie Løhde.

/ritzau/