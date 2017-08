Karsten Ree har tjent 650 millioner på aktier siden nytår

ERHVERV: Karsten Ree har haft et fremragende aktieår. Det skriver Finans.

Via store sats på den kinesiske handelsportal Alibaba og højtflyvende tech-aktier som Apple, Amazon, Alphabet og Facebook har milliardæren foreløbig tjent i omegnen af 650 millioner kroner i 2017.

Men han venter stadig på det helt store sus.

- Den anden dag var jeg sgu oppe i 900 millioner kroner i fortjeneste. Men jeg har altså oparbejdet et tab på dollar på 225 millioner kroner, der skal trækkes fra, siger Karsten Ree.

- Mit overskud for året lige nu er cirka 650 millioner kroner for de første syv måneder. Det stammer hovedsageligt fra Alibaba og mine tech-aktier, tilføjer han over for Finans.

Ifølge Karsten Ree har han i øjeblikket for over 3,5 milliarder kroner i aktier, hvoraf en milliard er finansieret med lånte penge.

I oktober sidste år havde han investeret cirka 400 millioner kroner i de fire tech-selskaber Apple, Amazon, Alphabet og Facebook, efter at han solgte tre fjerdedele af sine aktier i Pandora samt alle sine aktier i Vestas.

Siden har han købt yderligere op, og de fire tech-aktier har i dag en værdi i omegnen af en milliard kroner i Rees aktiedepot.

I 2008 tjente han 2,1 milliarder kroner på salget af Den Blå Avis til eBay. Siden har han øget sin formue på trods af store tab på Amagerbankens krak samt konkursen i flyselskabet Cimber Sterling.

- Jeg tabte 80 millioner kroner på Cimber og 800 millioner kroner på Amagerbanken og lidt dillerdaller. Det er omkring en milliard, jeg har smidt i skraldespanden dengang, siger Karsten Ree til Finans.

