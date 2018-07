Kartoffelmel er guld værd

LANGHOLT: "Meget tilfredsstillende" lyder ledelsens karakterer til årets resultat i andelsselskabet AKV i Langholt. Kartoffelmelsfabrikken fik et resultat på 43,3 mio. kroner i regnskabsåret, der sluttede 30. april.

Omsætningen steg til knap 210 millioner kroner. Samtidig forventer man at fortsætte væksten i de kommende år. I efteråret blev kredsen af andelshavere udvidet med 14, så der i dag er 173 andelshavere.

Samtidig har de eksisterende andelshavere øget produktionen af kartofler, der på fabrikken i Langholt omdannes til stivelse til fødevare- og papirindustrien og til protein til dyrefoder.

I alt blev der i det seneste år oparbejdet 211.000 tons kartofler og produceret 50.600 tons stivelse.

Hovedproduktet er kartoffelmel, der stort set udelukkende afsættes til eksport.

- I disse år oplever vi en voksende middelklasse i Asien. Den gruppe efterspørger fødevarer fra de virksomheder, som vi leverer kartoffelstivelse til. Vi oplever en pæn vækst i Asien, så indtil videre er der plads til at afsætte mere kartoffelmel på det marked, forklarer adm. direktør Ronnie Nielsen om den stigende omsætning.

Han oplyser, at AKV især oplever fremgang på fødevareområdet. Fabrikken producerer også en stor del til papirindustrien, hvor stivelsen f.eks. anvendes i emballage.

Modificeringsfabrik

I 2017 iværksatte man et byggeri til over 140 millioner kroner af den nye modificeringsfabrik Cargill-AKV, som ejes i fællesskab med selskabet Cargill A/S. Byggeriet er slut, og netop i disse uger ruller de første produkter til fødevareindustrien ud af anlægget.

Investeringen er et led i en plan, der blev iværksat i fjor, og som på to år skal udvide produktionen af kartoffelstivelse med 44 procent.