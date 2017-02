To mænd sendt bag tremmer for planlagt overfald

I det seneste regnskabsår havde AKV Langholt en omsætning på 183 millioner kroner og et overskud efter skat på 31 millioner kroner.

Største kartoffelleverandør er Birkelse Hovedgård, hvis ejer, Jørgen Skeel, er formand for fabrikkens bestyrelse.

AKV, der er et andelsselskab ejet af kartoffelleverandørerne, har 173 andelshavere.

Dette selskab ejes i fællesskab af AKV Langholt og Cargill Nordic A/S.

Samtidig med sin udnævnelse til administrerende direktør er Ronnie B. H. Nielsen indtrådt i direktionen for selskabet Cargill-AKV I/S.

Niels Eriksen vil fortsat have sin gang på AKV, hvor han skal være ansvarlig for gennemførelsen af nogle projekter.

- Jeg er blevet 65, og efter i alt 25 år på kartoffelmelsfabrikken er det på tide at trappe ned, siger han.

Kartoffelmelsfabrikkens nuværende administrerende direktør Niels Eriksen har ønsket at fratræde.

