Kasinogæster springer over bord fra brændende båd i Florida

15 mennesker er bragt på hospitalet med mindre skader, efter at der søndag eftermiddag lokal tid udbrød brand på en båd ud for Floridas kyst.

De omkring 50 passagerer og besætningsmedlemmer på båden, der fragtede gæster til kasinobåden "Sun Cruz Casino", måtte hoppe over bord og ned i Den Mexicanske Golf og svømme de cirka 90 meter ind til land.

Det oplyser lokale myndigheder.

De 15 mennesker, der måtte til kontrol på hospitalet, klagede over brystsmerter, røgindånding og andre mindre skader. Ifølge myndighederne er ingen af skaderne livstruende.

Politichef i Port Richey Gerard DeCanio fortæller, at alle 50 passagerer og besætningsmedlemmer nåede i sikkerhed fra flammerne, som spredte sig hurtigt på shuttlebåden lige ud for kysten og sendte en stor, sort røgsky op i luften.

- Det så temmelig dramatisk ud. Flammerne spredte sig virkelig hurtigt, siger Gerard DeCanio.

Et øjenvidne fortæller til The Tampa Bay Times, at han hørte skrig, før han så røgen stige op.

- De havde ikke meget tid til at beslutte sig for, om de skulle hoppe over bord eller ej, siger 19-årige Bakr Jandali.

- Det var et svært spring, tilføjer han.

Passagererne måtte springe omkring tre meter ned i det kølige vand. Da de var nået i land, fik de hjælp af lokale beboere, som tilbød dem håndklæder, strømper og vand at drikke.

De foreløbige undersøgelser peger på, at branden opstod klokken 16.17 som følge af motorproblemer.

Den 20 meter lange båd blev "fuldstændig opslugt af flammerne", oplyser det lokale politi.

