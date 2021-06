Kasper Dolberg hamrer Danmark i EM-kvartfinalen

AMSTERDAM:Kasper Dolberg har meldt sig ind i EM-slutrunden på det bedst tænkelige tidspunkt for fodboldlandsholdet.

Lørdag aften var angriberen med sine to mål i EM-ottendedelsfinalen mod Wales den afgørende faktor i Danmarks overbevisende 4-0-sejr i Amsterdam.

Det tredje danske mål blev scoret af Joakim Mæhle med få minutter tilbage af opgøret, mens Martin Braithwaite fuldendte afklapsningen i tillægstiden.

Dermed er Danmark klar til EM-kvartfinalen i Baku lørdag i næste uge. Kvartfinalemodstanderen bliver fundet søndag aften, når Holland og Tjekkiet mødes i Budapest.

Med sejren over Wales har fodboldlandsholdet også brudt en lang og kedelig stime af knockoutkampe ved slutrunder uden sejr.

Det var således første gang siden VM-ottendedelsfinalen mod Nigeria i 1998, at Danmark vandt en knockoutkamp. I EM-sammenhæng var den seneste sejr i knockoutfasen finalesejren over Tyskland i 1992.

For målhelten Dolberg gjorde kampen også op med det faktum, at han kun scorer mod mindre fodboldnationer i nationaldragten. Hans første otte fuldtræffere var således mod Kasakhstan, Georgien, Luxembourg og Moldova.

Det var overraskende, at Dolberg overhovedet var i startopstillingen, men det skyldtes formentlig, at Yussuf Poulsen måtte sidde over kampen på grund af en skade. Også en syg Daniel Wass var ude af kamptruppen, og Jens Stryger Larsen erstattede Wass som højre wingback.

Opbakningen til de danske EM-spillere var stort set lige så højlydt i Amsterdam, som den var til de tre gruppekampe i Parken. Hver eneste bolderobring og gode aktion blev suppleret med et lille positivt brøl fra de danske roligans, mens waliserne tilsvarende var udsat for utallige pibekoncerter.

Det er ikke registreret, præcis hvor mange danskere der var på plads, men størstedelen af de knap 16.000 tilskuere virkede til at have danske sympatier.

Dannebrogsflagene var da også klart i overtal, og bynavne som Silkeborg, Slagelse, Videbæk og Vangede indikerede sammen med et rødt-gult flag for fristaden Christiania, at danskere fra alle afkroge af landet var kørt eller fløjet til den hollandske storby. Også statsminister Mette Frederiksen (S) havde fundet vej til Amsterdam.

Walisere bosiddende i Storbritannien havde forbud mod at rejse ind i Holland, men et par walisiske flag var der dog på lægterne i den hollandske fodboldkatedral.

Vokalt var waliserne også overmatchet, og de måtte lægge øre til hyldestråb af Christian Eriksen og roliganklassikere som "Vi er danskerne" og omkvædet af Re-Sepp-ten.

På forhånd var Real Madrid-ejede Gareth Bale udpeget som den vel nok største trussel for Danmark, og den langhårede waliser stod også bag sit holds første gode målforsøg efter ni minutter mod et passivt dansk forsvar.

Bales forsøg nær feltkanten strøg lige forbi mål, og det skulle siden vise sig at være holdets mest nærgående forsøg i hele opgøret.

Det tog lidt tid, før Danmark fik sendt en god afslutning afsted, men den var værd at vente på.

Bolden blev flyttet hurtigt mellem Joakim Mæhle, Mikkel Damsgaard og Kasper Dolberg, og sidstnævnte modtog bolden på kanten af feltet. Han tog et par træk, før han svingede højrebenet og drejede bolden utageligt ind i højre side af målnettet.

Det fejrede han efter omstændighederne afslappet ved at række begge arme i vejret, mens holdkammeraterne stormede hen mod ham. På det tidspunkt var der spillet cirka 27 minutter.

Fem minutter senere var frontløberen fra Voel tæt på at fordoble sin målhøst, men han fik ikke dirigeret bolden forbi målmanden tæt under mål.

På kanten til tillægstiden fik også Joakim Mæhle et pænt tilbud, men nordjydens forsøg blev pareret til hjørnespark.

Anden halvleg var tre bare tre minutter gammel, da de danske EM-drømme fik endnu mere liv.

Martin Braithwaite løb fra sin oppasser på højrekanten og smækkede et fladt indlæg ind i feltet. Indskiftede Neco Williams lavede en forfærdelig clearing lige hen til Kasper Dolberg, som sparkede så hårdt, at målmand Danny Ward trods at være i kontakt med bolden ikke kunne forhindre den i at gå i mål.

Siden fulgte den bedste walisiske periode i kampen, men med indskiftningen af Brentford-duoen Mathias Jensen og Christian Nørgaard efter en time genvandt Danmark kontrollen over opgøret.

Inden de sidste 20 minutter kunne matchvinder Kasper Dolberg holde fyraften. Fra bænken kunne han se holdkammeraterne fuldende en helstøbt indsats og udbygge føringen.

Først ramte Martin Braithwaite stolpen, og kort efter - med bare to minutter tilbage af den ordinære tid - fjernede Joakim Mæhle så den mikroskopiske chance for et walisisk comeback med 3-0-scoringen. Han fik bolden bagest i feltet, tog et træk og bragede bolden i nettaget.

De walisiske frustrationer over lussingen kom til udtryk, da Harry Wilson bevidst sparkede Mæhle ned kort efter og fik direkte rødt kort.

Ondt blev værre for Wales, da Martin Braithwaite i tillægstiden gjorde det til 4-0. Målet blev i første omgang annulleret for offside, men videodommeren kom Danmark og Braithwaite til undsætning.

