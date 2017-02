SKJERN: Den tidligere landsholdsmålvogter Kasper Hvidt har rundet 41 år og er i gang med sin sidste sæson, men han holder stadig et tårnhøjt topniveau.

Det beviste han endnu en gang, da han om nogen var manden bag KIF Kolding Københavns udesejr på 21-18 mod Skjern Håndbold efter en lidt rodet kamp.

Foran godt 3000 tilskuere kom gæsterne godt fra start, og fra 4-4 trak KIF Kolding fra, da Skjern i modsatte ende ikke kunne få skudt hul på en velspillende Kasper Hvidt.

Fire scoringer på stribe gav 8-4 til KIF, og Skjern lignede et hold, der stadig ikke helt var kommet sig oven på pokaltriumfen i weekenden.

Små syv minutter før pausen fik gæsterne dog to udvisninger næsten lige efter hinanden, og det gav vestjyderne en vej tilbage i kampen.

Fra 5-9 kom Skjern op på 8-9, inden landsholdsfløjen Magnus Landin med halvlegens sidste scoring sendte KIF Kolding København til pause med en føring på to mål - 10-8.

Kort efter pausen fik Skjern kontakt ved 11-11, men det var kun for at se KIF trække fra igen med fire scoringer på stribe.

Nok en gang skulle årsagen findes i en storspillende Kasper Hvidt, som med en redningsprocent på over 50 efter 40 minutters spil overstrålede en ellers også velspillende Tibor Ivanisevic i Skjern-målet.

Hjemmeholdet forsøgte at gå over til at spille syv mod seks i angrebet ved at trække målvogteren ud, men afslutningerne blev ved med at ramme den levende mur i KIF-målet.

Den var også nødvendig, for KIF holdt selv en scoringspause på over ti minutter midt i anden halvleg.

En anden veteran, Bo Spellerberg, var en drivkraft i KIF-angrebet med syv scoringer.

Skjern kom aldrig helt tæt på, og KIF Kolding løb med sejren. Den sender holdet op på 20 point. Skjern forbliver på 21 point i den tætte topstrid.

/ritzau/