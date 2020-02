Kasper Kusk sikrer AaB perfekt forårsstart

FODBOLD:AaB lagde godt fra land i årets første superligakamp, da holdet på udebane slog bundproppen fra Silkeborg med 2-0.

Kasper Kusk, der normalt er at finde på højre kanten, var i søndagens kamp valgt som spidsangriber for AaB, og det skulle vise sig at være kampafgørende.

Med to scoringer viste Kasper Kusk tegn på, at han muligvis kan udfylde tomrummet efter salget af angriberen Mikkel Kaufmann til FC København.

Trods vinden var kampen på kunstgræsset på Jysk Park en velspillet affære, hvor Silkeborg-bagkæden ikke kunne stå imod AaB's dybe stikninger.

Med sejren rykker AaB forbi Randers og op på en foreløbig femteplads i Superligaen, efter kronjydernes kamp mod AGF blev udsat.

Silkeborg har efter 21 kampe nu seks point op til Esbjerg på Superligaens 13.-plads.

Silkeborg kom dog bedst ud af starthullerne og tilspillede sig kampens første chancer, hvorefter AaB overtog spillet.

Begge mandskaber spillede sig til fine målchancer, men den sidste skarphed i afslutningerne udeblev, og holdene måtte derfor gå til pause med 0-0.

Men blot 20 sekunder inde i anden halvleg viste Kasper Kusk målnæse, da han modtog en lang dybdebold fra holdkammerat Patrick Olsen.

Med en flot førsteberøring fik han kontrol over bolden, og med en flad afslutning bragte han nordjyderne foran med 1-0.

Efter en times spil fandt endnu en stikning Kasper Kusk, som alene med Silkeborg-målmand Rafael Romo sparkede bolden ind ved nærmeste stolpe.

Efter scoringen var der optræk til flere AaB-mål, men blandt andet et hævet flag fra linjedommeren var i vejen for yderligere scoringer.

/ritzau/