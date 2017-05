Kasper P. kæmper sig tilbage

Forsvarsspilleren ligner igen en starter

AALBORG: Det er kun blevet til spilletid i tre af forårets Superligakampe og kun en enkelt gang som starter for forsvarsspilleren Kasper Pedersen i 2017.

Mod Silkeborg i den sidste kamp i gruppespillet ligner han igen en starter, og dermed lader han til for en stund at have tilbageerobret en stamplads, efter skader har holdt ham ude af truppen i store dele af foråret.

- Det er jo rart at være tilbage og spille noget fodbold igen. Det er jo det, man gerne vil som fodboldspiller. Og det har da ikke været sjovt at sidde udenfor i så stor en del af foråret, hvor der virkelig har været noget på spil i kampene. Og nu gælder det så om at overbevise om, at jeg skal blive ved med at spille derinde, siger Kasper Pedersen.

Han har derfor kunnet se til fra sidelinjen i en stor del af gruppespillet, hvor der har været noget på spil i alle kampe. Og foreløbig stiller han sig positivt over for den nye struktur i Superligaen, der blev indført inden denne sæson.

- Jeg synes, det har været spænende, men det har også været hårdt, for man har virkelig godt kunnet fornemme, at der har været noget på spil i hver eneste kamp. Og det synes jeg også godt, at man har kunnet se på vores eget spil ind i mellem. Der har været lidt ekstra nerve på. Så derfor er det selvfølgelig rart, at vi kan spille lidt mere frit imod Silkeborg, og det håber jeg så også, man kommer til at kunne se.