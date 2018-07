Kasper Pedersen nærmer sig comeback for AaB

FODBOLD: En langvarig lyskeskade har holdt forsvarsspilleren Kasper Pedersen ude i AaB’s træningsopstart, men tirsdag var han igen tilbage på træningsbanen hos nordjyderne.

En overbelastningsskade i lysken har parkeret nordjyden på sidelinjen i hele syv uger henover ferieperioden.

- Det var dejligt at være tilbage, men jeg kan da godt erkende, at det ikke lige var alle aktioner, der lykkedes 100 procent, lyder det med et lille grin fra forsvarsspilleren.

- Formen er egentlig god nok, for jeg har løbetrænet de sidste 14 dage, men der mangler stadig en masse fodboldbevægelser. Nu er jeg øm i kroppen, men jeg mærker ikke umiddelbart noget til lysken, og det er jo et godt tegn, siger Kasper Pedersen.

Der vil dog stadig gå en rum tid, før Kasper Pedersen igen er aktuel for Superligatrupppen.

- Bedste mulige scenarie er vel umiddelbart, at jeg kan begynde at melde mig klar til kampen om cirka 14 dage, siger Kasper Pedersen.

Med forsvarsspillerens comeback er det kun angriberen Marco Ramkilde, der sidder helt udenfor på grund af en skade.