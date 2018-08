Kasper Povlsen er på vej tilbage

HJØRRING: Efter ni måneder på sidelinjen med en skade i akillessenen er midtbanespilleren Kasper Povlsen på vej tilbage for superligaklubben Vendsyssel FF.

De seneste uger har han dog trænet med holdkammeraterne, og han fik en halvleg i Vendsyssels seneste reserveholdskamp.

- Jeg er fortrøstningsfuld, selvom det ligger i baghovedet, at der kan komme et tilbagefald. Men jeg har fuldt den plan, der har lagt og føler, at det går godt. Senen er ikke så øm mere, siger Kasper Povlsen, der erkender, at han stadig mangler meget for at være i optimal kampform.

- Jeg har ikke kunnet træne med bold i mange måneder, men har holdt formen ved lige ved at cykle. Så jeg skal bruge nogle uger, måske en måneds tid, og nogle reserveholdskampe, før jeg kan bidrage på Superliganiveau. Om træneren så vælger mig, kan jeg ikke vide, for holdet gør det jo flot, siger Kasper Povlsen.