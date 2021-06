Kasse med kemikalier fundet på mark - mand indlagt med forgiftning

AABYBRO:En 54-årig landmand er fredag stadig indlagt på sygehuset i Aalborg, efter at han natten til fredag blev dårlig, fordi han havde været i nærheden af ældre sprøjtegift på en mark ved Halagervej tæt på Ryå sydøst for Aabybro.

Manden fandt kassen på en mark torsdag aften, og selvom han påstår, at han ikke har rørt ved kassen, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen, at han formentlig har været udsat for dampe eller i berøring med hydrogencyanid - også kaldet blåsyre.

Hydrogencyanid Kaldes også blåsyre. Er en kemisk forbindelse, som har den kemiske formel HCN. Er en farveløs, yderst giftig og flygtig substans, som har kogepunkt ved 26 °C. Har en svag duft af bitre mandler, som nogle mennesker ikke er i stand til at lugte. VIS MERE

- Vi ved ikke, præcist hvad kassen indeholder, og derfor tilkaldte vi fredag middag Kemisk Beredskab fra Thisted, som fjernede kassen. Landmanden, der er blevet undersøgt på Aalborg Sygehus, viser udslag på blåsyre, men ikke i et omfang, der er sundhedsfarligt, siger vagtchefen.

Foto: Jan H. Pedersen

Jesper Sørensen fortæller, at kassen ved højvande kan være drevet i land fra Limfjorden og Ryå, da kassen blev fundet blot nogle meter fra Ryå.

Kemisk Beredskab fra Thisted har fredag eftermiddag fjernet kassen og kørt den til destruktion, efter at en analyse havde givet udsalg for hydrogencyanid. Det er et meget giftigt stof, der har været brugt i insektgift. Herudover blev det brugt under 2. verdenskrig, hvor nazisterne brugte det til udryddelse af mennesker i kz-lejre.

Fredag aften er landmandens tilstand stabil, og han er uden for livsfare.