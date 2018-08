Kasserer tog af foreningskassen: Brugte dem på spil

HIMMERLAND: En kasserer i en folkeoplysende forening i Himmerland er blevet idømt fire måneders betinget fængsel, for at have brugt foreningens penge til at dække et spilforbrug på internettet for.

Underslæbet fandt sted i 2015 og 2016, hvor den 54-årige kvinde flere gang overførte penge fra foreningen til sin egen konto eller brugte dem direkte til at betale for online-spil.

I alt nåede den 54-årige at bruge 67.000 kroner af foreningens penge, inden det blev opdaget, fortæller anklager Peter Møller Nielsen.

Det var foreningens selv, der på et tidspunkt undrede sig over, hvor pengene blev af. Og da de spurgte kassereren, lagde hun med det samme kortene på bordet, fortæller Peter Møller Nielsen.

I Retten i Aalborg tilstod hun også underslæbet. Hun modtog dommen.