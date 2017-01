AALBORG: Interessant ide. Aalborgs socialdemokratiske borgmester Thomas Kastrup-Larsen synes, det lyder som et spændende forslag, som er på vej i Københavns Kommune. Her overvejer politikerne, at give de ansatte mulighed for at skrue op eller ned for deres ugentlige arbejdstid. Det oplyser DR Nordjylland.

- Der er positive og spændende perspektiver i forslaget. Man får mere fleksibilitet og mulighed for at skrue op og ned i de perioder, hvor det måske går hårdt til derhjemme, hvor der er små børn og så arbejde mere i andre perioder, siger Thomas Kastrup-Larsen til DR Nordjylland.

Han kender imidlertid ikke forslaget, og de forsøg der er kørt i København andet end fra medierne og tør ikke sige om, det er noget han selv kan bakke op.

- Jeg har ikke nogen holdning til det endnu, da jeg ikke har diskuteret det med mine ansatte. Og så er der også økonomiske konsekvenser, som man skal have regnet igennem, siger han.