Katte beskytter nyfødte mod astma

VIDENSKAB: Du ved, at katte kan holde mus væk fra hjemmet. Men vidste du, at katte har evnen til også at holde astma fra døren? Det afslører et nyt dansk studie fra Dansk BørneAstma Center i Gentofte0.

Mere konkret neutraliserer katte effekterne fra en genvariant, som normalt fordobler børns risiko for at udvikle astma.

Hvis der er en kat i hjemmet, når barnet bliver født, bliver det skyldige gen i barnet så at sige aldrig tændt. Det ligger i stedet slukket og livløst som en død mus på en dørmåtte.

Resultatet begejstrer professor Hans Bisgaard fra Dansk BørneAstma Center og Københavns Universitet. Ikke, fordi resultatet lige nu kan bruges til konkret behandling, for det kan det nemlig ikke.

Men fordi studiet viser, at et sygdomsgen i vores krop tænder og slukker, afhængig af miljøet omkring os.

- For mig er det kernen i budskabet, for det er en erkendelse i retning af, hvordan sygdom opstår. Det dokumenterer, at der er et samspil mellem genetik og det miljø, du lever i, og i særdeleshed, at det sker helt tidligt i livet, både mens kvinden er gravid, og i hjemmet hvor det nyfødte barn bor, forklarer Hans Bisgaard over for Videnskab.dk.

Det nye studie viser ikke, nøjagtig hvad der skal til, før et barn med kat i hjemmet bliver beskyttet mod astma.

Vi mangler med andre ord meget viden, før man kan sige, at det giver mening at anskaffe sig en kat for at smide astma ud af huset.

Et tidligere studie fra Dansk BørneAstma Center har oven i købet vist, at katte aktiverer et andet gen i kroppen, der udløser børneeksem. I forsøget på at slukke for et astma-gen, kan du altså komme til at tænde for et børneeksem-gen i dit barn.

Hunde i hjemmet forebygger børneeksem

Forskerne fra Dansk BørneAstma Center bemærker desuden, at dit barn risikerer også at udvikle allergi mod katte – som senere i livet kan udløse astmaanfald. Og så er du jo lige vidt.

Et andet stort uafklaret punkt i studiet er, hvordan i alverden katte overhovedet påvirker vores gener.

Den del er for nu rent gætværk. Den drivende kraft bag studiet, Jakob Stokholm fra Dansk BørneAstma Center, tror, at det det kan have noget at gøre med, at katte hiver særlige bakterier, og måske også svampe eller virus, med ind i hjemmet, som måske kan påvirke vores immunforsvar.

Det kan også være, at katte påvirker bakterier i vores kroppe, for eksempel i tarmene, som flere og flere forskningsresultater kæder sammen med, om vi er raske eller sunde.

- Det er selvfølgelig interessant at gå videre med, for hvis vi kan forklare denne her mekanisme, åbner det mulighed for, at vi kan isolere den og bruge den til at forebygge sygdommen, siger Jakob Stokholm, postdoc i Dansk BørneAstma Centers forskningsenhed, COPSAC, til Videnskab.dk.