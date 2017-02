STOCKHOLM: Katy Perry har opnået en suveræn sejr på streamingtjenesten Spotify.

I fredags udgav sangerinden singlen "Chained to the Rhythm", og med hele 3.062.293 millioner afspilninger på selve dagen, er nummeret dermed den mest afspillede sang på én dag for en kvindelig artist.

Det oplyser den svenske streamingtjeneste nu ifølge den svenske avis Aftonbladet.

Reggaestjernen Bob Marleys barnebarn Skip Marley rapper et af versene i nummeret, som blandt andre supersangerinden Sia har været med til at skrive.

"Chained to the Rhythm" er Katy Perrys første sang siden i sommer, hvor hun udgav nummeret "Rise". Det er dog knap fire år siden, at hun sidst udsendte et album.

Den danske superstjerne MØ er også indehaver af en imponerende rekord på Spotify.

Nummeret "Lean On", som er lavet i samarbejde med dj-kollektivet Major Lazer og musikeren DJ Snake, er det andet mest streamede nummer nogensinde på Spotify.

Sangen er kun overgået af Drakes nummer "One Dance", der har Wizkid og Kyla med på vokal.

/ritzau/FOKUS