Keeper: De reddede min røv

HJØRRING: Målmand Jesper Christiansen var både glad og taknemmelig efter Vendsyssel FF’s 3-2 sejr hjemme over HB Køge.

Glad for sejren og udsigten til den kommende "finalekamp" om direkte oprykning til superligaen i Hobro på lørdag.

Og taknemmelig, fordi hans fæle drop et kvarter inde i anden halvleg ikke fik den store betydning.

- Jeg dummede mig, og jeg vil gerne takke mine holdkammerater. De reddede min røv i dag, sagde Jesper Christiansen efter kampen.

Keeperen formåede ikke at håndtere en ellers blød tilbagelægning, så Køges Alexander Bah kom imellem og bragte sit hold foran med 2-1.

Scoringer af Thomas Dalgaard og Ninos Gouriye betød dog, at Vendssyssel kom tilbage og vandt kampen.

- Vores første halvleg var ikke så god, og de scorede på den ene af de to chancer, de skabte. Men vi er før kommet tilbage efter at være kommet bagud, så i pausen snakkede vi om, at vi bare skulle fortsætte. Og så spillede vi en rigtig flot anden halvleg, hvor vi viste stor skarphed, sagde Jesper Christiansen.

Han glæder sig til oprykningskampen i Hobro på lørdag.

- Jeg skal lige have bearbejdet den her Køge-kamp, men det bliver afgjort en fed oplevelse at spille den kamp i Hobro. Vi kan selv afgøre det, og det er en fantastisk position at være i, sagde målmanden.