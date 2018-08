Kemikalieudslip: 300 liter syre løb ud

THISTED: Formiddagspausen bliver noget længere hos SJ Fragt på Leopardvej end ellers. For et udslip af 300 liter myresyre betyder, at produktionen er sat i bero i formiddag, mens brandvæsen og beredskab arbejder på at fjerne syren. Det fortæller firmaets direktør Søren Larsen Pedersen.

- Det er første gang i de 35 år, at jeg har haft firmaet, at jeg har oplevet noget lignende. Men der er tale om et hændeligt uheld, forklarer han.

Udslippet af myresyre fandt sted under omlastning af 1000 liter tung tank tank, hvorved de 300 liter myresyre løb ud på gulvet i hallen hos fragtfirmaet.

- Vi kommer nok til at bruge hele formiddagen på oprensning. Thisted Brandvæsen er der med seks mand og beredskabet med 11 mand, siger Lars Enevoldsen, indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab.

- Vi arbejder på skift og har kemikaliedragter på, da der er tale om et ætsende materiale, tilføjer han.