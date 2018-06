Kemisk vagthund får mulighed for udpege bagmænd

Et flertal i Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) har onsdag stemt for at udvide organisationens beføjelser, så den fremover ikke blot kan undersøge, hvorvidt et kemisk angreb har fundet sted, men også udpege hvem der stod bag.

Forslaget om at udvide OPCW's muligheder i forbindelse med et kemisk angreb kom fra Storbritannien. Det har fået støtte fra USA og EU. Til gengæld har Rusland, Iran og Syrien modsat sig.

Tirsdag fik modstanderne af forslaget fremtvunget en udskydelse af afstemningen. Onsdag skulle der dog stemmes ja eller nej. Med stemmerne 82-24 blev det nødvendige to tredjedeles flertal opnået.

Tidligere har et hold fra OPCW haft mandat til at tildele skyld på potentielle kemiske angreb i Syrien fra 2015 til 2017.

I den forbindelse har man ved flere lejligheder konkluderet, at Syriens regering stod bag angreb med sarin- og klorgas i tøndebomber. Også militante fra Islamisk Stat er blevet udpeget som skyldige i brug af sennepsgas.

/ritzau/Reuters