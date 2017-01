HELE LANDET: En biografbillet løber op i 150-175 kroner, og en koncert på et etableret spillested koster hurtigt det dobbelte. Men det er langtfra alle, der får fuld valuta for pengene. Flere end hver fjerde danske biograf-, koncert-, teater- eller foredragsgænger er inden for de seneste to måneder blevet forstyrret af højlydt snak, ringende mobiltelefoner eller lignende. Det viser en undersøgelse, YouGov har foretaget for metroxpress.

På et af Københavns største spillesteder, Vega, oplever kommunikationschef Ditte Sig Kramer, at der er sket et skred. Selv om Vega på skærme ved indgangen henstiller til at gemme snakken til baren efter koncerten, sker det ofte og oftere, at folk ikke viser hensyn.

- Flere og flere bruger koncerter som et socialt mødested frem for at mødes på en bar eller café og snakke. De glemmer, at de andre gæster altså har givet 350 kroner for at høre en koncert, siger hun og tilføjer, at publikum ofte holder selvjustits ved at prikke hinanden på skulderen, når der bliver snakket for meget.

I Nordisk Films 20 biografer hører højtlydt snak og bimlende mobiltelfoner ifølge salgs- og markeringschef Jacob Elkjær-Hansen til sjældenhederne.

- Nogle bliver generet, hvis sidemanden rasler med slikposen. Vi har alle forskellige tærskler. Det er undtagelsen, at vores kontrollører må skride ind og bede nogen blandt publikum dæmpe sig, siger han.